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«Постараемся исправиться». Гвардиола — о пропущенных голах «Ман Сити» в концовках матчей

«Постараемся исправиться». Гвардиола — о пропущенных голах «Ман Сити» в концовках матчей
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблеме пропущенных голов в концовках матчей.

«Это правда, в последних матчах с «Челси» и «Ливерпулем» мы были близки к тому, чтобы забить больше голов. Но когда преимущество минимально до последних минут, случается всякое. Против «шпор» мы не избежали подачи, мы плохо закрывали дальнюю штангу. Навес был хорош, а Кулушевски здорово выпрыгнул и забил хороший гол плечом.

Футбол таков, необходимо принять это — такое случается. Нужно попытаться преодолеть это и стараться выигрывать матчи. Иногда у нас не получается забивать, и мы устаём. Мы играем против топ-команд, которые способны это делать. Игроки это знают, мы постараемся исправиться», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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