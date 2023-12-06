Абаскаль — о матче с «Ахматом»: мы контролировали игру, но случились две ошибки

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по итогам матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Матч начался неплохо для нас. Мы контролировали игру. Но случились две ошибки. Мы понимали, как будет играть «Ахмат», какие у него есть сильные стороны. Что соперник опасен на контратаках. К сожалению, пропустили в двух таких моментах. После первого команда отреагировала должным образом, мы смогли сравнять счёт.

Но после второго сделать этого не получилось. Именно над этим нам предстоит работать. Мы прекрасно понимаем, что бывают разные матчи. Бывает сложно, мяч не идет в ворота, не получается забить. Но не иметь вот этого желания бороться и биться до конца мы не можем», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».