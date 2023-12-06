Защитник «Ман Сити» Уолкер: мы можем выиграть четыре титула подряд, чего никто не делал

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о цели выиграть Премьер-лигу в четвёртый раз подряд.

«Проект, который я начал лично для себя в 2017 году, когда подписал контракт с «Сити», заключался в том, чтобы выигрывать трофеи. Если бы в 2017 году мне сказали, что я выиграю одну Премьер-лигу, я был бы на седьмом небе от счастья.

Я не думаю, что мы действительно осознаём, чего достигли как команда и как клуб, пока не закончим заниматься футболом. Потому что, пока я играл в Премьер-лиге, «Манчестер Юнайтед» выиграл её один раз, «Лестер» выиграл её один раз, «Челси» выиграл её, а затем «Сити» мог выиграть её, «Челси» мог выиграть её. Но команды не выигрывали титулы подряд. Сейчас мы можем выиграть четыре титула подряд, чего ещё никто не делал.

Есть давление, но именно поэтому мы в той команде, в которой находимся. Мы должны справиться с этим давлением и пойти побить ещё один рекорд. Моя работа в «Манчестер Сити» не завершена. Я чувствую, что во мне и в этой команде ещё много чего есть, чтобы выиграть больше трофеев, и я хочу быть частью этого», — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».