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Агент защитника «Краснодара» Кайо рассказал о самочувствии игрока после травмы

Агент защитника «Краснодара» Кайо рассказал о самочувствии игрока после травмы
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Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы бразильского защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, что футболист «быков» надеется вскоре вернуться в строй.

«Кайо чувствует, что прогрессирует очень хорошо, и надеется скоро вернуться», — сказал Хеновес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, перейдя из португальской «Санта-Клары». В августе текущего года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). Всего в нынешнем сезоне бразилец провёл пять матчей за «быков» в рамках чемпионата России и забил один гол.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 35 очков за 17 матчей.

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