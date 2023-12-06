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Игрок «Манчестер Юнайтед» Антони отреагировал на критику в медиа

Игрок «Манчестер Юнайтед» Антони отреагировал на критику в медиа
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о критике в свой адрес.

«Я вижу критику со стороны бывших игроков «Манчестер Юнайтед», других людей в средствах массовой информации… Но я никогда не видел, чтобы они высказывали конструктивную критику, которая помогла бы мне стать лучше как профессионалу. Цифровой суд разрушает жизни, правда больше не имеет значения», — приводит слова Антони The United Stand в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Антони провёл 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету бразильского полузащитника три игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке английской лиги. Тоже без результативных действий.

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