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Источник: Куртуа сообщил «Реалу», что не поедет на чемпионат Европы

Источник: Куртуа сообщил «Реалу», что не поедет на чемпионат Европы
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа сообщил клубу, что не поедет на чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщил HLN со ссылкой на Radio Marca.

В настоящее время вратарь занимается реабилитацией после серьёзной травмы колена, которую он получил в августе. Он сможет сыграть не раньше мая 2024 года, как раз перед чемпионатом Европы. Вопрос в том, будет ли он к тому времени в форме на 100 процентов. По информации источника, Куртуа всё равно не поедет на чемпионат Европы. Сообщается, что в последние месяцы он проинформировал об этом свой клуб «Реал» Мадрид. По данным Radio Marca, он хочет использовать летний отпуск для продолжения реабилитации.

Бельгия на Евро сыграет в группе Е со Словакией, Румынией и победителем Пути В стыковых матчей Лиги наций.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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