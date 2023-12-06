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Абаскаль — о подготовке к «Крыльям Советов»: пока тренируемся в манеже в Сокольниках

Абаскаль — о подготовке к «Крыльям Советов»: пока тренируемся в манеже в Сокольниках
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как красно-белые готовятся к матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«У нас уже была теоретическая подготовка, разговаривали с ребятами. Погодные условия в Москве в эти дни достаточно суровые. Поэтому мы приняли решение поехать в Сокольники и провести несколько тренировок в манеже. Два дня поработаем там, чтобы не зависеть от погоды и иметь возможность наилучшим образом подготовиться к матчу. А непосредственно перед игрой, в пятницу, вернемся в Тушино, чтобы лучше адаптироваться к температуре и условиям, которые будут в матче. Проведем заключительную тренировку на стадионе. План у нас таков. Постараемся провести завершающий матч года наилучшим образом», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

С «Крыльями Советов» красно-белые сыграют 9 декабря. Начало матча — в 14:00 мск.

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