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Смолов: можно заканчивать сезон, как в прошлом году — в конце ноября

Смолов: можно заканчивать сезон, как в прошлом году — в конце ноября
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов оценил календарный формат «осень-весна» в Российской Премьер‑Лиге.

«В чём заключается разница между системами «осень-весна» и «весна-осень»? Мне кажется, что появились в большом количестве современные стадионы, по крайней мере — в Москве и Питере — и удаётся сохранять поле вплоть до декабря в хорошем качестве. На мой взгляд, раньше этого не было. Поля стали лучше. Фактор погоды? На мой взгляд, можно было бы заканчивать, как в прошлом году — в конце ноября, когда играли матчи Кубка. Оптимальные даты для игр при завершении осенней части», — приводит слова Смолова издание «РБ Спорт».

Московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024, набрав в 17 матчах 31 очко. У лидирующего «Краснодара» 35 баллов. Смолов в 16 матчах РПЛ этого сезона забил четыре гола и сделал три результативных передачи.

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