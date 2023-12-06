Президент «Урала»: сегодня -18°C градусов, но ребята не хотят тренироваться в манеже

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о тренировке команды в условиях сильного мороза. По его словам, футболисты отказались тренироваться в манеже даже при температуре -18°C градусов.

«Слухи о том, что «Урал» тренировался при -24°C градусах? Нет, не тренировался «Урал» в -24°C. Не было у нас такой температуры. У нас сегодня -18°C градусов.

Не боимся ли, что игроки могут заболеть? Боимся, конечно, боимся. А что делать? Нам надо тренировать. У нас есть манеж, но ребята не хотят в нём тренировать. Хотят заниматься в условиях, в которых они будут играть», — приводит слова Иванова «Спорт День За Днём».

Напомним, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Урал» встретится с «Локомотивом». Игра пройдёт 8 декабря в Москве.