Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна зарплата Лукаса Веры после перехода в «Локомотив»

Стала известна зарплата Лукаса Веры после перехода в «Локомотив»
Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера будет получать в «Локомотиве» € 600 тыс. в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что стороны согласовали именно такие условия личного контракта после долгих переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера составит 300 млн рублей. Планировалось, что железнодорожники выплатят нужную сумму в два транша по 150 млн рублей: первый этой зимой, а второй — летом.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лукас Вера провёл 16 матчей, забил один мяч и оформил две голевые передачи.

Материалы по теме
Президент «Оренбурга» Еремякин: мы договорились с «Локо» по переходу Лукаса Веры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android