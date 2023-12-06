Президент «Оренбурга» Еремякин: мы договорились с «Локо» по переходу Лукаса Веры

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о процессе переговоров с «Локомотивом» по трансферу аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

«Не могу точно сказать, на какой стадии находятся переговоры. По всем вопросам, с которыми они обратились к нам, мы озвучили нашу позицию. Официальное предложение от «Локомотива» получили, но сейчас окончательного ответа нет, ждём. Мы будем обговаривать вопросы, связанные с трансфером. Свой ответ мы давно дали, но от них ничего не последовало. Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть», — приводит слова Еремякина Metaratings.

Напомним, ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у клуба пока нет понимания, перейдёт ли футболист команды Лукас Вера в «Локомотив» или нет.