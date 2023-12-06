Юрий Никифоров: игры сборной России в регионах помогают развитию футбола

Тренер сборной России Юрий Никифоров на мероприятии, посвященному конкурсу «Футбол в школе», заявил, что проведение матчей национальной команды в регионах страны способствует развитию и популяризации футбола в целом.

«Игры сборной России в регионах могут помогать и помогают развитию футбола. Мы были в Воронеже, и пришёл полный стадион. За сутки до матча проводилась предыгровая тренировка — было полно людей, хотя погода была ужасная. Люди, в том числе и дети, пришли, брали автографы у футболистов, радовались. Атмосфера была очень хорошей. Это способствует развитию футбола. Чем больше мы будем играть в регионах, тем большая популярность будет у этого вида спорта», — сказал Юрий Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.