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Никифоров: тяжело сделать минимальной разницу между детским футболом в Москве и регионах

Никифоров: тяжело сделать минимальной разницу между детским футболом в Москве и регионах
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Тренер сборной России Юрий Никифоров на мероприятии, посвященному конкурсу «Футбол в школе», высказался о разнице в детском футболе между Москвой и регионами.

«Тяжело сделать минимальной разницу между детским футболом в Москве и регионах. Мы все это понимаем, но нам ничего не исправить, если не двигаться в этом направлении. «Футбол в школе» — очень хороший проект от РФС. Дай бог, чтобы он развивался. Также хочется сказать всем губернаторам, чтобы помогали и развивали детский футбол. Между какой-нибудь краснодарской или дагестанской школой и московской огромная разница. Мы это видим. Хотелось бы, чтобы в школы вкладывались больше, чтобы дети тренировались на нормальных полях, в нормальных залах», — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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