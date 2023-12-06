Суд принял заявление экс-футболиста Бугаева, который хочет отсудить у МВД 5 млн рублей

Первомайский районный суд Краснодара принял исковое заявление бывшего футболиста сборной Алексея Бугаева о компенсации морального вреда из-за распространённого полицией видео с обнаружением у него наркотиков. Ранее адвокаты Бугаева заявляли, что видео является фальсификацией. Теперь футболист намерен отсудить у ГУ МВД России по Краснодарскому краю пять миллионов рублей в качестве морального ущерба.

«В Первомайский районный суд г. Краснодара поступило исковое заявление Алексея Бугаева о компенсации морального вреда. Ответчиками являются Министерство финансов РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В своих исковых требованиях истец сообщает, что 03.11.23 должностными лицами полиции в публичный доступ была распространена видеозапись, содержащая сфальсифицированные недостоверные сведения о нахождении при нём наркотических средств и выставляющая его как лицо, совершившее преступление. Истец считает, что данная видеозапись искажает реально имевшие место события и порочит его достоинство и репутацию. Ввиду того, что он находился в психотравмирующей ситуации, его социальные связи разрушены, а репутация уничтожена, истец считает, что ему причинён моральный вред, подлежащий компенсации. Просит суд взыскать с Министерства финансов РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей.

Заявление зарегистрировано, материалы переданы судье», — сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в своём телеграм-канале.