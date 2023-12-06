Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС, бывший голкипер «Локомотива» Сергей Овчинников считает, что Российский футбольный союз должен продолжить организовывать матчи национальной команды, пока она находится под санкциями международных федераций.

«Я не могу выделять игроков сборной России за год, работаю в РФС. Хочу сказать, что наша сборная проводила матчи, которые необходимы, на мой взгляд. В большинстве матчей показывала хорошую игру. Поэтому мне кажется, что дальше нужно продолжать практику, пока мы отсутствуем в международных матчах.

Отсутствие мотивации у игроков? Это, конечно, очень интересно журналистам, искать какую-то подоплёку, но я повторюсь, что профессионал не руководствуется такими критериями. Но игры сборной мне понравились в этом году», — приводит слова Овчинникова ТАСС.