Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций

Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций
Аудио-версия:
Комментарии

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС, бывший голкипер «Локомотива» Сергей Овчинников считает, что Российский футбольный союз должен продолжить организовывать матчи национальной команды, пока она находится под санкциями международных федераций.

«Я не могу выделять игроков сборной России за год, работаю в РФС. Хочу сказать, что наша сборная проводила матчи, которые необходимы, на мой взгляд. В большинстве матчей показывала хорошую игру. Поэтому мне кажется, что дальше нужно продолжать практику, пока мы отсутствуем в международных матчах.

Отсутствие мотивации у игроков? Это, конечно, очень интересно журналистам, искать какую-то подоплёку, но я повторюсь, что профессионал не руководствуется такими критериями. Но игры сборной мне понравились в этом году», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android