Тренер «Родины» Артига: футболисты в России более роботизированные

Главный тренер «Родины» Франк Артига заявил, что российские футболисты менее свободны на поле и реже нарушают тактические установки тренера по сравнению с испанцами.

«Я тренировал таких футболистов, как Дани Ольмо, Гави, Адама Траоре. Есть ли в «Родине» игроки с таким же потенциалом? В России есть немало добротных молодых футболистов. Например, Астемир Гордюшенко. Я не хочу сравнивать, потому что это другой уровень. Но должен заметить, что в «Родине» много талантливых игроков.

Иван Тимошенко — особенный. Это такой тип игрока, который очень тяжело найти, потому что у него есть важные для любой команды качества. Ваня остаётся в штрафной, у него всегда появляется возможность забить.

Меня часто спрашивают о разнице российских и испанских футболистов. Здесь речь не про паспорт. Футболисты в России более роботизированные. Если им говоришь пойти в одну сторону, они будут идти только туда. Возможно, дело во влиянии культурных особенностей. Испанцам иногда сложно соблюдать тактические установки. Они более свободные и хотят показать себя и свой талант, поэтому бывают моменты, когда их не волнуют защита, тренер и план на игру», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».