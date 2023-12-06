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Рональд Араухо сломал скулу в матче с «Атлетико»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в матче 15-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (1:0). Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, у уругвайского футболиста диагностирован незначительный перелом скулы. Матч с мадридцами Араухо отыграл без каких-либо проблем. Но уже после встречи Рональд почувствовал боль. Отмечается, что повреждение не повлияет на участие защитника в 16-м туре Ла Лиги. Ожидается, что южноамериканец 10 декабря сыграет с «Жироной».

В нынешнем сезоне Ла Лиги 24-летний Араухо принял участие в девяти матчах. Ему удалось записать на свой счёт один забитый мяч.

Напомним, после 15 туров чемпионата Испании «Барселона» имеет в собственном активе 34 очка. Она занимает третье место в турнирной таблице.

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