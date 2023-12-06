«Бавария» рассматривает вариант с подписанием Лангле и Скальвини

«Бавария» намерена усилить центральную зону оборонительной линии в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, основными кандидатами на переход в мюнхенскую команду являются защитники Клеман Лангле («Астон Вилла») и Джорджио Скальвини («Аталанта»). Отмечается, что приоритет отдаётся 19-летнему итальянцу. Однако в «Баварии» понимают, что будет легче осуществить трансфер Лангле.

В сезоне-2023/2024 на счету Лангле пять матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Скальвини провёл 17 игр за «Аталанту» и сумел забить один гол. Ориентировочная стоимость французского защитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. В то время как итальянец оценивается в € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к полузащитнику «Реала Сосьедад» Мартину Субименди.