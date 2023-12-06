Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Овчинников считает подготовку российских тренеров важнее матчей сборной России

Сергей Овчинников считает подготовку российских тренеров важнее матчей сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза Сергей Овчинников высказался о важности воспитания сильных отечественных специалистов.

«Я буду говорить про нашу страну. Самым запоминающимся за год стало то, что Академия РФС реализовала большое количество лицензий по обучению тренеров. Я говорю за свою работу. Также были конференции и другие разные мероприятия. Поэтому с точки зрения образования тренеров в России я думаю, что Академия РФС в лице директора Ирины Барановой проделала очень большую работу. Потому что РФС — не только сборная страны и клубы, но и обучение тренеров, специалистов, всеобъемлющая деятельность. На мой взгляд, это даже важнее национальной комаеды в какой-то степени, потому что это в целом развитие футбола в стране.

Нельзя говорить о футболе, не предполагая РФС. Потому что РФС проводит все футбольные мероприятия. Лично я живу ожиданием того, что мы снова будем участвовать в международных матчах», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

Материалы по теме
Овчинников: игра и уровень подготовки Акинфеева впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android