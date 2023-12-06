Сергей Овчинников считает подготовку российских тренеров важнее матчей сборной России

Начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза Сергей Овчинников высказался о важности воспитания сильных отечественных специалистов.

«Я буду говорить про нашу страну. Самым запоминающимся за год стало то, что Академия РФС реализовала большое количество лицензий по обучению тренеров. Я говорю за свою работу. Также были конференции и другие разные мероприятия. Поэтому с точки зрения образования тренеров в России я думаю, что Академия РФС в лице директора Ирины Барановой проделала очень большую работу. Потому что РФС — не только сборная страны и клубы, но и обучение тренеров, специалистов, всеобъемлющая деятельность. На мой взгляд, это даже важнее национальной комаеды в какой-то степени, потому что это в целом развитие футбола в стране.

Нельзя говорить о футболе, не предполагая РФС. Потому что РФС проводит все футбольные мероприятия. Лично я живу ожиданием того, что мы снова будем участвовать в международных матчах», — приводит слова Овчинникова ТАСС.