Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Гена Букин» откроет футбольный матч между «Локомотивом» и «Уралом»

Российский актёр Виктор Логинов, который сыграл роль Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», откроет футбольный матч 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом».

«Привет. Меня зовут Виктор Логинов. Приглашаю тебя 8 декабря на матч «Локомотив» — «Урал». Во-первых, для того, чтобы посмотреть отличный футбол, а во-вторых, ты лично увидишь живую легенду отечественного футбола. Заинтриговал? Встретимся на стадионе «РЖД-Арена», — приводит слова Логинова пресс-служба телеканала ТНТ.

Напомним, Гена Букин является якобы легендой екатеринбургского и российского футбола. Логинов нанесёт символический удар перед матчем, который пройдёт 8 декабря в Москве, проведёт автограф-сессию и вручит награду лучшему игроку встречи.