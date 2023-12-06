Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гена Букин» откроет футбольный матч между «Локомотивом» и «Уралом»

«Гена Букин» откроет футбольный матч между «Локомотивом» и «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский актёр Виктор Логинов, который сыграл роль Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», откроет футбольный матч 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом».

«Привет. Меня зовут Виктор Логинов. Приглашаю тебя 8 декабря на матч «Локомотив» — «Урал». Во-первых, для того, чтобы посмотреть отличный футбол, а во-вторых, ты лично увидишь живую легенду отечественного футбола. Заинтриговал? Встретимся на стадионе «РЖД-Арена», — приводит слова Логинова пресс-служба телеканала ТНТ.

Напомним, Гена Букин является якобы легендой екатеринбургского и российского футбола. Логинов нанесёт символический удар перед матчем, который пройдёт 8 декабря в Москве, проведёт автограф-сессию и вручит награду лучшему игроку встречи.

Материалы по теме
Президент «Урала»: сегодня -18°C градусов, но ребята не хотят тренироваться в манеже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android