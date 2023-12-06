Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить американский «Шарлотт»

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Бывший полузащитник и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может возглавить клуб из Северной Каролины «Шарлотт», выступающий в МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство американского клуба стремится принять окончательное решение до конца декабря. Помимо Лэмпарда, на пост главного тренера «Шарлотт» претендует также экс-наставник «Лестера» Дин Смит.

Лэмпард находится без работы с конца прошлого сезона. Тогда он покинул «Челси» по окончании временного контракта. Помимо лондонского клуба, на протяжении тренерской карьеры 45-летний специалист работал с «Дерби Каунти» и «Эвертоном».

В текущем сезоне «Шарлотт» сумел выйти в плей-офф МЛС, однако в первом же раунде команда потерпела разгромное поражение от «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:5).

Ранее Лэмпард вспомнил, как руководство «Челси» в 2020 году отказало ему в покупке Джуда Беллингема.