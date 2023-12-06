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Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр стал лучшим игроком месяца в АПЛ в ноябре

Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр стал лучшим игроком месяца в АПЛ в ноябре
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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр стал лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге в ноябре, сообщает инсайдер Fut Sheriff.

Английский защитник обогнал в голосовании игрока «Челси» Рахима Стерлинга, футболиста «Манчестер Сити» Жереми Доку, нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордона, вратаря «Лутон Таун» Томаса Каминского и полузащитника «Борнмута» Маркуса Таверньера.

Магуайр в ноябре сыграл за «красных дьяволов» с «Фулхэмом» (1:0), «Лутон Таун» (1:0), «Эвертоном» (3:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

В нынешнем сезоне англичан сыграл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

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