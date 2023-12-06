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Араз Озбилиз: у «Спартака» ещё есть шансы на титул в этом сезоне

Араз Озбилиз: у «Спартака» ещё есть шансы на титул в этом сезоне
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз высказался о чемпионских перспективах красно-белых в нынешнем розыгрыше РПЛ. По словам Озбилиза, команда Гильермо Абаскаля ещё сохраняет шансы на золотые медали.

«Я слежу за «Спартаком». Сейчас они не на лучшем месте в турнирной таблице. У них разница восемь очков с «Краснодаром» и шесть – с «Зенитом». Но шансы у «Спартака» в этом сезоне всё ещё есть», — сказал Озбилиз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» в гостях сыграл против грозненского «Ахмата». Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение со счётом 1:2. Сейчас красно-белые имеют на своём счету 27 очков. Они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

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