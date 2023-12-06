Защитник «Арсенала» Томиясу выбыл на длительный срок из-за травмы

Защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу выбыл на продолжительный период из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета. Напомним, японец получил повреждение в матче 14-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1) и был заменён на 79-й минуте.

«Мы провели обследование, результаты не очень хорошие. У Такэхиро травма икроножной мышцы, и он будет вне игры некоторое время», — приводит слова Артеты Football London.

Напомним, японский защитник перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» в 2021 году. За этот период Томиясу принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем сезоне японец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готовит для Томиясу новый контракт.