Спортдир «Баварии»: Сарагоса универсален и непредсказуем, может обыграть любого соперника

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о будущем новичке мюнхенского клуба — вингере «Гранады» Брайане Сарагосе.

«Брайан — очень быстрый и работоспособный вингер, который может играть на обоих флангах. Он непредсказуем, он постоянно угрожает воротам соперника и очень хорош в ситуациях один в один. Мы с нетерпением ждём его приезда в наш клуб предстоящим летом», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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22-летний Брайан Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 8 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании Сарагоса провёл 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Всего он сыграл 51 матч за «Гранаду», отметился 10 голами и оформил три результативные передачи.