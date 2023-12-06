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«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
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В среду, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль». Команды сыграют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Игра начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались в очном матче в феврале 2021 года. Тогда в игре АПЛ «Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл сегодняшнего соперника — 2:0.

После 14 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Арсенала» пять очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Шеффилд Юнайтед» заработал лишь пять очков и расположился на последней, 20-й строчке.

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