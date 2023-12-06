Физиотерапевт-реабилитолог ЦСКА рассказал, как проходит его рабочий день в клубе

Физиотерапевт-реабилитолог московского ЦСКА Павел Гревцов рассказал, как проходит его рабочий день в клубе.

«Мой рабочий день начинается с решения организационных вопросов, подготовки оборудования для лечения и реабилитации, обсуждения и составления с коллегами графика терапевтических процедур. Далее начинается работа с травмированными игроками с применением физиотерапии, мануальных техник и остеопатии. Затем готовим к тренировкам здоровых футболистов основной команды.

По окончании тренировки продолжается работа по восстановлению игроков после нагрузок, а также терапия футболистов с различными острыми и хроническими нарушениями. Считаю, что в организме игрока всё должно работать как хорошие часы», — приводит слова Гревцова пресс-служба клуба.

Гревцов щё в 1993 году начинал в футбольном клубе «Лада» в качестве массажиста, затем перешёл в другой вид спорта — волейбол в «Урал» в качестве массажиста-реабилитолога. После в 2013 году присоединился к в волейбольному клубу «Зенит-Казань», как физиотерапевт-реабилитолог, остеопат. Уже в 2019 году стал частью футбольного ЦСКА.