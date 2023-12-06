«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Савио из «Жироны»

«Барселона» может подписать вингера «Жироны» Савио. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Жоаким Пьера.

По сведениям источника, «Барселона» уже контактировала с окружением игрока по поводу возможного трансфера. Более того, стороны договорились о переговорах в будущем. Сам Савио при этом открыт к смене клубной прописки и переходу в более статусную команду.

20-летний Савио принадлежит клубу «Труа». Минувшим летом «Жирона» арендовала у французского клуба вингера на один год. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 16 матчах. Ему удалось записать на свой счёт пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Напомним, Савио имеет действующее трудовое соглашение с «Труа» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 20 млн.

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