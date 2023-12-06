В испанской трансляции ошибочно указали Захаряна автором гола «Сосьедада»

В испанской трансляции матча второго раунда Кубка Испании ошибочно указали российского игрока Арсена Захаряна автором гола «Реала Сосьедад» в ворота «Андрайча» (1:0).

Фото: Кадр из трансляции матча

На 56-й минуте Альваро Одриосола с правого края штрафной выполнил сильный прострельный пас в центр, откуда Андре Силва в касание отправил мяч в сетку ворот. Однако в этот момент Захарян находился на левом фланге и никак не участвовал в голевой атаке.

Российский полузащитник появился в стартовом составе на матч с «Андрайчем» из четвёртого дивизиона и голевыми действиями не отметился, хотя провёл на поле всю игру.

Захарян, перебравшийся в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, провёл 14 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 15 млн.