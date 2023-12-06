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Marca: украинский вратарь Лунин хочет покинуть «Реал»

Marca: украинский вратарь Лунин хочет покинуть «Реал»
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин хочет сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Marca.

По сведениям источника, Лунин недоволен своей ролью в «Реале». Андрей хотел бы получить статус первого вратаря. Украинец понимает, что добиться этого в Мадриде будет сложно. В связи с этим он планирует покинуть стан «сливочных» в ближайшее время.

Напомним, 24-летний Андрей Лунин является игроком мадридского «Реала» с 2018 года. Его действующее соглашение с клубом из Испании рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинца в € 5 млн. В текущем сезоне Лунин принял участие в семи матчах, в которых пропустил четыре гола.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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