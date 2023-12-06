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«Бавария» готова отпустить Дэвиса в «Реал», получив взамен вингера сборной Бразилии

«Бавария» готова отпустить Дэвиса в «Реал», получив взамен вингера сборной Бразилии
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«Бавария» рассматривает вариант с обменом своего защитника Альфонсо Дэвиса на вингера «Реала» Родриго. Об этом информирует Defensa Central.

По сведениям источника, мюнхенская команда осведомлена о том, что мадридцы нацелены на подписание Дэвиса в 2024 году. В связи с этим красные готовы предложить «Реалу» обмен на Родриго. Другая альтернатива – обмен защитника на перспективного полузащитника Нико Паса (с доплатой со стороны «сливочных»). Отмечается, что оба варианта вряд ли устроят испанский клуб.

Напомним, 22-летний Родриго является игроком «Реала» с 2019 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до июня 2028 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 20 матчах. Ему удалось записать на свой счёт девять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 100 млн.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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