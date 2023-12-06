Стало известно, почему «Барселона» может расстаться с Ферраном Торресом

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес может покинуть «Барселону» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист AS Хуан Хименес.

По сведениям источника, будущее Торреса в каталонском клубе выглядит туманным. В последнее время у игрока не очень хорошие отношения с тренерским штабом. Кроме того, скорый приезд Витора Роке может оказать серьёзное влияние на положение Феррана в стане сине-гранатовых.

Напомним, 23-летний Торрес является футболистом каталонской «Барселоны» с января 2022 года. Его действующее соглашение с командой из чемпионата Испании рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда сборной Испании в € 35 млн. В текущем сезоне Ферран принял участие в 19 матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счёт пять забитых мячей и две результативные передачи.

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