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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ
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Сегодня, 6 декабря, состоится очередной матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Её обслужит бригада судей во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток предстоящей встречи запланирован на 23:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Торрес, Кэш, Морено, Камара, Луис, Диаби, Макгинн, Тилеманс, Уоткинс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунз, Льюис, Гвардиол, Аканджи, Силва, Фоден, Альварес, Холанд.

Фото: Пресс-служба ФК «Астон Виллы»

Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

Напомним, после 14 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 30 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла», в свою очередь, заработала 29 очков. Коллектив Унаи Эмери пребывает на четвёртом месте.

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