«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 декабря, состоится очередной матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Её обслужит бригада судей во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток предстоящей встречи запланирован на 23:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Торрес, Кэш, Морено, Камара, Луис, Диаби, Макгинн, Тилеманс, Уоткинс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунз, Льюис, Гвардиол, Аканджи, Силва, Фоден, Альварес, Холанд.

Фото: Пресс-служба ФК «Астон Виллы»

Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

Напомним, после 14 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 30 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла», в свою очередь, заработала 29 очков. Коллектив Унаи Эмери пребывает на четвёртом месте.