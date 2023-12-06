«Байер» на своём поле победил «Падерборн 07» в 1/8 финала Кубка Германии

Сегодня, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии по футболу, в котором сыграли «Байер» и «Падерборн 07». Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Её обслуживала бригада судей во главе с Тобиасом Штилером. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе леверкузенского клуба забитыми мячами отметились Виктор Бонифасе, Эксекиэль Паласиос и Патрик Шик. Гости ответили точным ударом в исполнении Себастьяна Клааса.

Таким образом, «Байер» вышел в четвертьфинал Кубка Германии по футболу. «Падерборн 07», в свою очередь, покинул турнир.

Напомним, «Байер» после 13 туров занимает первое место в немецкой Бундеслиге — в его активе 35 очков. «Падерборн 07» выступает во Второй Бундеслиге — после 15 туров он набрал 15 очков и расположился на 10-й строчке.