«Байер» на своём поле победил «Падерборн 07» в 1/8 финала Кубка Германии

Сегодня, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии по футболу, в котором сыграли «Байер» и «Падерборн 07». Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Её обслуживала бригада судей во главе с Тобиасом Штилером. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.
В составе леверкузенского клуба забитыми мячами отметились Виктор Бонифасе, Эксекиэль Паласиос и Патрик Шик. Гости ответили точным ударом в исполнении Себастьяна Клааса.
Таким образом, «Байер» вышел в четвертьфинал Кубка Германии по футболу. «Падерборн 07», в свою очередь, покинул турнир.
Напомним, «Байер» после 13 туров занимает первое место в немецкой Бундеслиге — в его активе 35 очков. «Падерборн 07» выступает во Второй Бундеслиге — после 15 туров он набрал 15 очков и расположился на 10-й строчке.
- 6 декабря 2023
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