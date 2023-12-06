«Арсенал» и «Ливерпуль» претендуют на защитника «Байера» Фримпонга

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг может перейти в один из топ-клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, главными претендентами на подписание нидерландского игрока обороны являются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Скауты этих клубов присутствовали на нескольких последних матчах «Байера». Боссы «горожан» и мерсисайдцев намерены воспользоваться пунктом о выкупе защитника за € 40 млн, прописанным в его трудовом соглашении с «аспириновыми».

Фримпонг выступает за «Байер» на протяжении двух лет (с 2021 года). В сезоне защитник сыграл в 19 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Ранее сообщалось об интересе английских топ-клубов к ещё одному футболисту «Байера» — Флориану Вирцу.