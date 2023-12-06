Агент игрока ЦСКА Глебова: тренерский штаб настоял, чтобы Кирилл не уходил в аренду

Футбольный агент Антон Железняков, который представляет интересы игрока ЦСКА Кирилла Глебова, заявил, что тренерский штаб армейцев не отпустил его в аренду.

«Рассматриваем ли аренду? На данный момент нет. Тренерский штаб и руководство клуба заинтересованы в игроке, на него рассчитывают. Были интересы к Кириллу со стороны клубов РПЛ по поводу аренды, но, поговорив с руководством ЦСКА, мы поняли, что они не горят желанием его куда-то отпускать. Поэтому он в стартовой обойме.

У Кирилла пошла микрочёрная полоса: выходит в старте – получает травму. Поэтому это выбивает его на какой-то период времени, и ему приходится заново набирать форму. Он 2005 года рождения, и стиль его игры подразумевает, что он будет получать по ногам, так как он быстрый и техничный. С каждым матчем он и его организм будут адаптироваться к РПЛ.

Как к этому относится Глебов? Кирилл всё прекрасно понимает и ждёт своего шанса, готов доказывать. Есть время, чтобы показать и доказать», — приводит слова Железнякова «РБ Спорт».

17-летний Глебов является воспитанником челябинского «Сигнала» и ЦСКА. Зимой 2023 года сразу из юношеской команды попал в основу армейцев. В нынешнем сезоне сыграл за красно-синих восемь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.