«Боруссия» может предложить «Манчестер Юнайтед» обмен с участием Санчо

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с возвращением вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом сообщает издание Sport Bild.

По сведениям источника, «Боруссия» готова подписать Санчо, предложив английскому клубу обмен на своего нападающего Дониэлла Малена с доплатой (со стороны «дьяволов»). Отмечается, что и «Манчестер Юнайтед» заинтересован в нидерландском игроке. Это может поспособствовать сделке – как и тот факт, что Джейдон хочет покинуть стан манкунианцев в трансферное окно.

Напомним, 23-летний Санчо выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. Два года назад клуб из Дортмунда продал Джейдона в «Манчестер Юнайтед» (по сведениям портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 85 млн). Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне вингер принял участие в трёх матчах своей команды.