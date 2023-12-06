Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» может предложить «Манчестер Юнайтед» обмен с участием Санчо

«Боруссия» может предложить «Манчестер Юнайтед» обмен с участием Санчо
Аудио-версия:
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с возвращением вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом сообщает издание Sport Bild.

По сведениям источника, «Боруссия» готова подписать Санчо, предложив английскому клубу обмен на своего нападающего Дониэлла Малена с доплатой (со стороны «дьяволов»). Отмечается, что и «Манчестер Юнайтед» заинтересован в нидерландском игроке. Это может поспособствовать сделке – как и тот факт, что Джейдон хочет покинуть стан манкунианцев в трансферное окно.

Напомним, 23-летний Санчо выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. Два года назад клуб из Дортмунда продал Джейдона в «Манчестер Юнайтед» (по сведениям портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 85 млн). Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне вингер принял участие в трёх матчах своей команды.

Материалы по теме
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Матич: Погба и Санчо постоянно опаздывали на тренировки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android