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«Он вводит меня в отчаяние». Болельщики «Сосьедада» раскритиковали игру Захаряна

«Он вводит меня в отчаяние». Болельщики «Сосьедада» раскритиковали игру Захаряна
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Болельщики испанского «Реала Сосьедад» после матча второго раунда Кубка Испании с «Андрайчем» (1:0) раскритиковали игру российского футболиста команды Арсена Захаряна.

  • «Когда вы платите € 13 млн, вы не можете ждать адаптации два года. Захарян уже начинает вводить меня в отчаяние, а ещё у нас есть Али Шо. Они должны быть готовы, когда игрокам стартового состава нужен отдых», — написал пользователь с ником OyarEsD1ØS;
  • «Необъяснимые страдания при выходе в следующий раунд Кубка Испании в матче c командой четвёртого дивизиона. Захарян ничего не показал», — написали в Golmunio Real Sociedad;
  • «Дадье недотягивает до игрока основной команды, а Захарян — ничто, когда играет на фланге», — отреагировал Jon G;
  • «Было бы хорошо, если бы наш главный тренер хотя бы на мгновение понял, что Захарян не вингер. У него и так недостаточности уверенности, и ему точно не помогает, когда вы ставите его на некомфортную позицию», — пишут в Real Sociedad FR;
  • «Если что-то и не имеет значения, так это то, что Захарян в такие дни, как сегодня, играет на фланге».
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