«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Фернандеш не реализовал 11-метровый

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В среду, 6 декабря, проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. Игра началась в 23:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте Бруну Фернандеш не реализовал 11-метровый, Роберт Санчес парировал удар португальца.

Фото: Кадр из трансляции

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге была ничья со счётом 1:1, а в ответной игре «Манчестер Юнайтед» победил со счётом 4:1.

На данный момент после 14 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке с 24 очками. «Челси» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й позиции с 19 очками.