Де Брёйне включён в состав «Манчестер Сити» на клубный ЧМ

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира по футболу. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Отметим, что хавбек «горожан» из-за проблем со здоровьем не играет с августа текущего года. Он продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.

Клубный чемпионат мира пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия) с 12 по 22 декабря. В полуфинале турнира «Манчестер Сити», который стал его участником благодаря победе в Лиге чемпионов УЕФА в прошлом сезоне, сыграет либо с «Леоном» из Мексики, либо с «Урава Ред Даймондс» из Японии.

Напомним, 32-летний Кевин Де Брёйне в текущем сезоне принял участие в двух матчах. Он отметился одной результативной передачей.