Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон замечен на матче «Ман Юнайтед» — «Челси»

Бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон замечен на матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси», который проходит в данный момент.

Фото: Кадр из трансляции

Кларксон является болельщиком лондонской команды, однако его клуб сейчас проигрывает со счётом 0:1. Ранее 63-летний англичанин заявил, что в 2024 году выйдут последние выпуски автошоу Grand Tour. Джереми делал обзоры автомобилей с 1989 года, и следующий год станет для него последним в качестве ведущего.

Напомним, на восьмой минуте Бруну Фернандеш не реализовал 11-метровый, Роберт Санчес парировал удар португальца.

На 19-й минуте Гарри Магуайр в центре штрафной пробил после прострела от лицевой — в ногу защитника. Отскок получился на Скотта Мактоминея, который после обработки мяча с полулёта открыл счёт.