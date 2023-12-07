«Фулхэм» обыграл «Ноттингем» с разницей в пять мячей. «Брайтон» одолел «Брентфорд»

Завершились три матча 15-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них «Фулхэм» на домашней арене разгромил «Ноттингем Форест» — 5:0.
Начало разгрому положил полузащитник Алекс Айуоби, отличившийся на 30-й минуте. Спустя четыре минуты голом отметился форвард «дачников» Рауль Хименес. Уже во втором тайме Айуоби и Хименес оформили по дублю. Точку в матче поставил хавбек Том Кейрни на 86-й минуте.
Таким образом, «Фулхэм» располагается на 12-м месте в таблице АПЛ. В активе лондонской команды 18 очков. «Ноттингем» после 15 туров набрал 13 очков и занимает 16-ю строчку.
В ещё одном матче игрового дня «Брайтон» в родных стенах не без труда обыграл «Брентфорд» — 2:1. Гости вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу Брайана Мбемо с пенальти. Однако забитые мячи Паскаля Гроса и Джека Хиншелвуда позволили «чайкам» одержать победу.
«Брайтон» располагается на седьмом месте в таблице АПЛ. В активе у подопечных Роберто Де Дзерби 25 очков. «Брентфорд» после 15 туров набрал 19 очков и занимает 11-ю строчку.
В ещё одной встрече 15-го тура «Борнмут» на выезде уверенно обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голам Маркоса Сенеси и Киффера Мура.
«Кристал Пэлас» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ. В активе лондонской команды 16 очков. «Ноттингем» после 15 туров набрал 16 очков и занимает 15-ю строчку.
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