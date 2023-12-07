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«Фулхэм» обыграл «Ноттингем» с разницей в пять мячей. «Брайтон» одолел «Брентфорд»

«Фулхэм» обыграл «Ноттингем» с разницей в пять мячей. «Брайтон» одолел «Брентфорд»
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Завершились три матча 15-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них «Фулхэм» на домашней арене разгромил «Ноттингем Форест» — 5:0.

Начало разгрому положил полузащитник Алекс Айуоби, отличившийся на 30-й минуте. Спустя четыре минуты голом отметился форвард «дачников» Рауль Хименес. Уже во втором тайме Айуоби и Хименес оформили по дублю. Точку в матче поставил хавбек Том Кейрни на 86-й минуте.

Таким образом, «Фулхэм» располагается на 12-м месте в таблице АПЛ. В активе лондонской команды 18 очков. «Ноттингем» после 15 туров набрал 13 очков и занимает 16-ю строчку.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
5 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Айуоби – 30'     2:0 Хименес – 34'     3:0 Хименес – 54'     4:0 Айуоби – 73'     5:0 Кейрни – 86'    

В ещё одном матче игрового дня «Брайтон» в родных стенах не без труда обыграл «Брентфорд» — 2:1. Гости вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу Брайана Мбемо с пенальти. Однако забитые мячи Паскаля Гроса и Джека Хиншелвуда позволили «чайкам» одержать победу.

«Брайтон» располагается на седьмом месте в таблице АПЛ. В активе у подопечных Роберто Де Дзерби 25 очков. «Брентфорд» после 15 туров набрал 19 очков и занимает 11-ю строчку.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Мбемо – 27'     1:1 Грос – 31'     2:1 Хиншелвуд – 52'    

В ещё одной встрече 15-го тура «Борнмут» на выезде уверенно обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голам Маркоса Сенеси и Киффера Мура.

«Кристал Пэлас» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ. В активе лондонской команды 16 очков. «Ноттингем» после 15 туров набрал 16 очков и занимает 15-ю строчку.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Сенеси – 25'     0:2 Мур – 90+1'    
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