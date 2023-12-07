«Лион» разгромно проиграл «Марселю» во втором матче после увольнения Гроссо

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лион». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступал Саймон Хупер. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.

«Марсель» вышел вперёд на 21-й минуте благодаря голу форварда Витора Оливейры. Спустя четыре минуты ещё одним взятием ворот отметился защитник Микаэль Мурильо. Точку в матче поставил нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 55-й минуте — 3:0.

После 14 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Лион» заработал лишь семь очков и расположился на последней, 18-й строчке.