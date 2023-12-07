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«Лион» разгромно проиграл «Марселю» во втором матче после увольнения Гроссо

«Лион» разгромно проиграл «Марселю» во втором матче после увольнения Гроссо
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Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лион». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступал Саймон Хупер. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.

«Марсель» вышел вперёд на 21-й минуте благодаря голу форварда Витора Оливейры. Спустя четыре минуты ещё одним взятием ворот отметился защитник Микаэль Мурильо. Точку в матче поставил нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 55-й минуте — 3:0.

После 14 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Лион» заработал лишь семь очков и расположился на последней, 18-й строчке.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 0
Лион
Лион
1:0 Оливейра – 21'     2:0 Мурильо – 25'     3:0 Обамеянг – 55'    
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