Тренер «Химок» Талалаев высказался о ситуации с Беришей и Абаскалем

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о ситуации с Бернардом Беришей и Гильермо Абаскалем.

«Объективно Абаскаль не сдержал эмоций. С другой стороны, посмотрите на санкции к Берише, которые были применены. Я задам тогда вопрос: а для чего тогда техническая зона? Только для того, чтобы штрафовать тренеров, которые шаг из неё отступают? Если бы в вашу техническую зону прыгнул игрок, вы бы как реагировали?

Поэтому давайте не будем осуждать. По‑человечески его понять можно, по‑тренерски — наверное, конфликт с игроком — не самое лучшее [что могло бы быть], тем более физический контакт. Если уж имеешь что‑то серьёзное, то после матча подойди. Но Бериша — боец, он после игры мог прыгать уже не рядом, а в корпус.

Никого не защищаю, но хочу сказать, что на стадионе сейчас не так много болельщиков, в Грозном они сидят по центру трибуны. Бериша после забитых мячей всегда бежит к болельщикам. Зная Беришу, могу сказать, что, может, он Абаскаля и не видел, а где‑то по ходу его заметил периферическим зрением и думает: «Дай по дороге ещё Абаскаля зацеплю», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, в матче 17-го тура МИР РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (2:1) Бериша отдал голевую передачу шведой на Гамида Агаларова, который открыл счёт в игре. Вскоре Бернард побежал в сторону центрального сектора, где возле Абаскаля прыгнул двумя ногами вперёд. Испанец не сдержался и толкнул игрока в спину.