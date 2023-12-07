Александер-Арнольд отдал голевую передачу в матче с «Шеффилдом» со спущенными трусами

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал голевую передачу в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) со спущенными трусами.

Фото: Кадр из трансляции

На 37-й минуте игры Трент подавал угловой стандарт со спущенными трусами, после его навеса партнёр по команде Вирджил ван Дейк открыл счёт.

Во втором тайме команды долгое время не могли поразить ворота друг друга, но на 90+5-й минуте точку в игре поставил хавбек мерсисайдцев Доминик Собослаи — 2:0.

На данный момент после 15 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Шеффилд Юнайтед» заработал лишь пять очков и расположился на последней, 20-й строчке.