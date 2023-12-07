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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ
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Закончился матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Челси». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Скотт Мактоминей. За «Челси» отличился Коул Палмер. Результативную передачу в свой актив записал украинский нападающий Михаил Мудрик.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Мактоминей – 19'     1:1 Палмер – 45'     2:1 Мактоминей – 69'    

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу за последние пять матчей в чемпионате Англии. «Челси», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры.

Таблица АПЛ сезона-2023/24

В следующем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом», а «Челси» проведёт матч с «Эвертоном». Матчи пройдут 9 и 10 декабря соответственно.

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