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Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:1).

«Они были лучше, они заслужили победу. Поздравляем их. Теперь нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы найти способ выиграть следующий матч», — приводит слова Гвардиолы BBC Radio WM Sport в cоциальной сети X (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 30 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на шесть очков. Команда Хосепа Гвардиолы не может победить на протяжении четырёх матчей подряд в АПЛ (три ничьих и поражение).

В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Лутон Таун». Матч состоится 10 декабря.

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