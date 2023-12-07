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Гол Рамоса стал победным для «Севильи» в матче с «Атлетико» Асторга в Кубке Испании

Гол Рамоса стал победным для «Севильи» в матче с «Атлетико» Асторга в Кубке Испании
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«Севилья» одержала победу в матче второго раунда Кубка Испании — 2023/2024 над «Атлетико» Асторга в гостях со счётом 2:0. Встреча прошла в Асторге на стадионе «Ла Эрагудина».

Голы у победителей забили Серхио Рамос с пенальти на 28-й минуте и Федерико Гаттони на 68-й.

Для 37-летнего Рамоса этот гол стал вторым в сезоне. Ранее он забил в ворота нидерландского ПСВ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, завершившегося гостевой победой эйндховенской команды со счётом 3:2.

«Атлетико» Асторга был последним представителем пятого по уровню испанского дивизиона в текущем розыгрыше Кубка страны.

«Севилья» вышла в 1/16 финала. Его жеребьёвка состоится 12 декабря. На этой стадии Кубка Испании стартуют четыре клуба, которые выступят в розыгрыше Суперкубка Испании — 2023/2024: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Осасуна».

Кубок Испании . 2-й раунд
06 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Атлетико Асторга
Окончен
0 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Рамос – 28'     0:2 Гаттони – 68'    
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