Гол Рамоса стал победным для «Севильи» в матче с «Атлетико» Асторга в Кубке Испании

«Севилья» одержала победу в матче второго раунда Кубка Испании — 2023/2024 над «Атлетико» Асторга в гостях со счётом 2:0. Встреча прошла в Асторге на стадионе «Ла Эрагудина».
Голы у победителей забили Серхио Рамос с пенальти на 28-й минуте и Федерико Гаттони на 68-й.
Для 37-летнего Рамоса этот гол стал вторым в сезоне. Ранее он забил в ворота нидерландского ПСВ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, завершившегося гостевой победой эйндховенской команды со счётом 3:2.
«Атлетико» Асторга был последним представителем пятого по уровню испанского дивизиона в текущем розыгрыше Кубка страны.
«Севилья» вышла в 1/16 финала. Его жеребьёвка состоится 12 декабря. На этой стадии Кубка Испании стартуют четыре клуба, которые выступят в розыгрыше Суперкубка Испании — 2023/2024: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Осасуна».
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