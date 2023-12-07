Почеттино объяснил поражение «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение команды в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в чемпионате Англии.

«Другая команда заслужила победу. Начало было тяжёлым. Они проявили огромную энергию. Мы играли в воскресенье, имея на один день меньше на подготовку. Возможно, нам было трудно начать игру так, как мы хотели. Нам удалось создать достаточно моментов.

Мы начали второй тайм очень хорошо, но потом пропустили, и это сложно. Такую игру нелегко оценить, потому что у «Манчестера» есть ещё один день на восстановление. Нам не хватало энергии и возможности изменить игру. Это была проблема, и такое иногда случается.

Нам нужно восстановить всех игроков и повысить наш уровень. Это время по-настоящему конкурентной борьбы, и нам нужны игроки, которые помогут и предоставят решение для повышения нашего уровня», — приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: