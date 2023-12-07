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«Астон Вилла» повторила свой рекорд по числу домашних побед в чемпионате подряд

«Астон Вилла» повторила свой рекорд по числу домашних побед в чемпионате подряд
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В рамках 15-го тура АПЛ «Астон Вилла» выиграла на стадионе «Вилла Парк» у «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Эта победа стала для бирмингемцев 14-й подряд на своём поле в английской Премьер-лиге.

«Астон Вилла» повторила свой рекорд для чемпионатов страны, сообщает OptaJoe на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Ранее ей удавались такие серии в 1931 и 1903 годах.

В нынешней серии бирмингемцы одержали семь побед ещё в прошлом сезоне и семь — в нынешнем. В этом сезоне «Астон Вилла» выиграла на своём поле также у «Эвертона» (4:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (6:1), «Вест Хэм Юнайтед» (4:1), «Лутон Таун» (3:1) и «Фулхэма» (3:1).

Уже в эту субботу, 9 декабря, «Астон Вилла» проведёт домашний матч с лидером сезона «Арсеналом» в 16-м туре АПЛ.

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